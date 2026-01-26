Юрист Коптелова рассказала об оформлении стандартного налогового вычета за обучение ребенка в 2026 году

В России рассматриваются предложения об отмене лимитов на доходы для получения налоговых льгот, предоставляемых семьям студентов очной формы обучения возрастом до 24 лет. Обращения были отправлены министру науки и высшего образования Валерию Фалькову и министру финансов Антону Силуанову. Юрист Светлана Коптелова, выступая на телеканале MIR24.TV , подчеркнула актуальность и полезность инициативы.

В настоящее время налоговые льготы предоставляются только семьям, чей годовой доход не превышает 450 тысяч рублей. Новая концепция предусматривает внесение изменений в статью 218 Налогового кодекса РФ, позволяющая семьям любого уровня дохода претендовать на налоговые преференции до завершения образовательного цикла их детей.

Размер налоговой скидки определяется числом обучающихся детей и варьируется от 1400 рублей на первых двоих до 3000 рублей на последующих. Льготой могут пользоваться родители, усыновители, опекуны и попечители, оплачивающие образовательные услуги лицензированных учреждений или индивидуальных предпринимателей. Студентам доступно оформление справки о прохождении обучения, подтверждающей право на пособие.

Данная реформа направлена на расширение доступности образовательных услуг и упрощение механизма получения льготных субсидий для семей, чьи дети получают высшее образование. Планируется, что нововведение облегчит финансовую нагрузку на домохозяйства и повысит социальную мобильность молодежи.