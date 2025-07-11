Юрист Конышев призвал обращаться в консульство в случае задержания за рубежом

Юрист Андрей Конышев в беседе с Ura.ru дал рекомендации на случай задержания за рубежом. По словам эксперта, в первую очередь необходимо связаться с консульством.

Когда человека задерживают в иностранном государстве, он может столкнуться с большим стрессом и дискомфортом из-за незнания языка и правовых норм. В настоящее время в Азербайджане в заключении находятся четверо граждан России, арестованных на четыре месяца по подозрению в причастности к наркотрафику и кибермошенничеству.

Юрист советует не агрессировать и не бросаться в панику. Он считает, что где-то лучше промолчать, чем говорить лишнее. Любые показания могут быть использованы против. В любой стране у задержанного есть право на адвоката и переводчика.

Он также добавил, что в некоторых случаях освещение ситуации в СМИ поможет ускорить процесс освобождения.