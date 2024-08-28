Юрист Константинов рассказал, что с 1 сентября изменится порядок оплаты сверхурочной работы

Юрист Кирилл Константинов в эфире телеканала «Санкт-Петербург» рассказал о предстоящих изменениях в правилах оплаты сверхурочной работы, которые вступят в силу с 1 сентября.

Он напомнил, что сверхурочную работу выполняют по указанию работодателя и она оплачивается по повышенным ставкам. И с 1 сентября первые два часа сверхурочной работы будут вознаграждаться в полуторном размере, а все последующие часы — в двойном.

Эксперт отметил, что недавно было внесено уточнение, касающееся порядка расчета доплат за сверхурочную работу. Ранее существовала неопределенность в законодательстве, из-за которой многие работодатели базировали расчеты на окладе, игнорируя при этом компенсационные и стимулирующие выплаты.

Это приводило к тому, что сотрудники, выполняющие сверхурочные часы, получали меньше, чем если бы трудились в обычное рабочее время, добавил он.