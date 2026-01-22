Юрист Конецкий подчеркнул, что в случае ЧП с пациентом необходимо сразу передавать информацию по номеру 112

Юрист Алексей Конецкий подчеркнул в беседе с радио Sputnik , что в случае ЧП с пациентом необходимо сразу передавать информацию по номеру 112.

По его словам, сообщения, отправленные по этому каналу, регистрируются и направляются в соответствующие органы — полицию или следственный комитет. Это позволяет зафиксировать происшествие и начать процесс квалификации действий виновных лиц.

Юрист отметил, что после поступления сообщения проводится проверка, которая может длиться до 10 суток. При наличии достаточных оснований возбуждается уголовное дело.

«Если, не дай Бог, случилось какое-то ЧП, то пострадавшие могут получить компенсацию за причинение вреда жизни и здоровью. Какой-то определенной суммы нет: речь может идти от 400 тысяч и выше. Все индивидуально, все зависит от судебного решения», — заключил Алексей Конецкий.

Напомним, по версии следствия, с 4 по 12 января 2026 года в Новокузнецком родильном доме №1 из-за ненадлежащего исполнения обязанностей подозреваемыми погибли девять новорожденных.