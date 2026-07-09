Юрист Конецкий отметил, что отсутствие кассового чека не является законным основанием для отказа в возврате товара

Отсутствие кассового чека не является законным основанием для отказа в возврате товара и получении денег, подчеркнул в беседе с НИА «Нижний Новгород» член регионального отделения Ассоциации юристов России Алексей Конецкий. По его словам, требование предоставить бумажный чек часто используется продавцами как формальный повод для отказа, однако законодательство предусматривает иные способы подтверждения покупки.

Факт приобретения можно подтвердить электронным следом: выпиской из банковского приложения, подтверждением безналичной оплаты или данными системы маркировки «Честный знак», которая отслеживает путь товара от производителя. Также доказательствами могут служить штрих-коды на упаковке и свидетельские показания. Юрист особо отметил, что если оплата была произведена банковской картой, это само по себе свидетельствует о совершении сделки.

Общий срок для возврата товара надлежащего качества составляет 14 дней. Для дистанционных покупок (интернет-магазинов) этот период может быть сокращен до семи дней, но только если эта информация четко указана в карточке товара; в противном случае действует стандартный двухнедельный срок.

Если же товар оказался бракованным, покупатель вправе требовать замены или возврата средств в течение всего гарантийного срока, который устанавливается производителем или продавцом. Отказ магазина возвращать деньги исключительно из-за отсутствия бумажного чека признается неправомерным.