Юрист Конецкий объяснил, что покупатель вправе отказаться от оплаты по QR-коду

В магазинах покупателям все чаще предлагают оплачивать товары по QR-коду, ссылаясь на неисправность терминалов. О законности таких требований в интервью НИА «Нижний Новгород» рассказал член регионального отделения Ассоциации юристов России Алексей Конецкий.

Эксперт пояснил, что навязывание этого способа часто связано с экономией бизнеса: комиссия за эквайринг (прием карт) выше, чем при переводе через Систему быстрых платежей.

По словам Конецкого, покупатель вправе отказаться от использования QR-кода. В этом случае продавец обязан принять наличные или банковскую карту. Юрист отметил, что подобные споры крайне редко доходят до суда из-за незначительности сумм, и обычно решаются в досудебном порядке.