Юрист Комагина указала на минусы законопроекта о конфискации домашних животных

Юрист Анастасия Комагина прокомментировала законопроект о конфискации домашних животных в случае жестокого обращения владельцев. Об этом сообщил «Ридус» .

Специалист выразила поддержку инициативе, но указала на ряд недостатков. Она отметила, что вопрос содержания изъятых питомцев пока не решен.

«Речь идет об абстрактных „приютах“ — но приюты не воздухом питаются, животным там тоже нужно содержание. За чей счет этот банкет, за какие средства будут содержаться эти животные, пока не определено», — отметила эксперт.

Комагина также предложила применять западный подход, запрещающий дальнейшее заведение питомцев для лиц, у которых изъяли животных.