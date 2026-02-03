Юрист Комагина указала на минусы законопроекта о конфискации домашних животных
Юрист Анастасия Комагина прокомментировала законопроект о конфискации домашних животных в случае жестокого обращения владельцев. Об этом сообщил «Ридус».
Специалист выразила поддержку инициативе, но указала на ряд недостатков. Она отметила, что вопрос содержания изъятых питомцев пока не решен.
«Речь идет об абстрактных „приютах“ — но приюты не воздухом питаются, животным там тоже нужно содержание. За чей счет этот банкет, за какие средства будут содержаться эти животные, пока не определено», — отметила эксперт.
Комагина также предложила применять западный подход, запрещающий дальнейшее заведение питомцев для лиц, у которых изъяли животных.