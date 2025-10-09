Юрист Комагина раскритиковала предложение о создании зоополиции в России

Президент фонда «Забытые животные», юрист Анастасия Комагина поделилась с «Ридусом» своим мнением о предложении зоозащитника Ильи Варенцова о создании в России специализированной полицейской службы — зоополиции. Эта структура должна будет заниматься проблемой бездомных животных и контролировать соблюдение законодательства о содержании домашних питомцев.

«Я бы скорее настаивала на том, чтобы полицейские, которые у нас есть, выполняли свои обязанности и не игнорировали преступления, связанные с животными. А формировать отдельно какую-то бюрократическую структуру я особо не вижу смысла», — отметила правозащитница.

Кроме того, Комагина также выразила сомнения относительно финансирования и определения полномочий новой структуры.