Юрист Койтов объяснил, как не получить иск из-за отзыва в интернете

В Союзе потребителей России объяснили, какие отзывы в интернете могут привести к суду. Об этом сообщил ИА НСН глава Союза потребителей России Алексей Койтов.

За оценочные суждения, такие как мнение о вкусе или запахе товара, привлечь к ответственности невозможно, однако утверждения о фактах могут стать поводом для иска о защите чести и достоинства. Как отметил эксперт, любой факт, выходящий за рамки личного мнения — например, обвинения в подделке, контрафакте, плохом качестве, опасности или наличии запрещенных ингредиентов — в случае спора придется доказывать.

Грамотные покупатели тщательно подбирают формулировки: фраза «мне кажется, что товар неоригинальный» выражает личное мнение, тогда как утверждение «товар неоригинальный» уже порочит продавца. За каждое написанное слово автор должен быть готов ответить и подтвердить его фактами. Если речь идет о конкретном ущербе, например сломанном ногте, потребуются доказательства — свидетель или фотография, которую стоит сохранить на случай спора.