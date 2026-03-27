Юрист Койотов сообщил, что в случае некачественного выполнения маникюра клиент вправе рассчитывать на возврат средств

Юрист, председатель Союза потребителей России Алексей Койотов рассказал, что в случае некачественного выполнения маникюра клиент вправе рассчитывать на полный возврат средств. Если услуга выполнена хорошо, но не оправдала ожиданий, вернуть всю сумму будет сложно. Об этом написал сайт newsnn.ru .

Если услуга оказана некачественно или не соответствует новому ГОСТ, можно требовать от салона красоты возврата средств. Однако если претензия связана с личными предпочтениями, например, форма или цвет ногтей, клиенту придется это доказывать, возможно, с помощью записей с камер видеонаблюдения.

Клиент вправе отказаться от услуги в процессе выполнения маникюра, но если часть работы уже выполнена, могут потребовать оплату за проделанную работу и расходники. Даже если выполненная часть работы сделана некачественно, этот факт нужно будет доказать.