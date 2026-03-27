Юрист Койотов сообщил, что в случае некачественного выполнения маникюра клиент вправе рассчитывать на возврат средств
Юрист, председатель Союза потребителей России Алексей Койотов рассказал, что в случае некачественного выполнения маникюра клиент вправе рассчитывать на полный возврат средств. Если услуга выполнена хорошо, но не оправдала ожиданий, вернуть всю сумму будет сложно. Об этом написал сайт newsnn.ru.
Если услуга оказана некачественно или не соответствует новому ГОСТ, можно требовать от салона красоты возврата средств. Однако если претензия связана с личными предпочтениями, например, форма или цвет ногтей, клиенту придется это доказывать, возможно, с помощью записей с камер видеонаблюдения.
Клиент вправе отказаться от услуги в процессе выполнения маникюра, но если часть работы уже выполнена, могут потребовать оплату за проделанную работу и расходники. Даже если выполненная часть работы сделана некачественно, этот факт нужно будет доказать.