Юрист Кофанов сообщил, что размер взыскания из премии будет зависеть от условий договора
Президент России Владимир Путин подписал законопроект, защищающий сотрудников от произвольного понижения размера премирования. Новые правила предписывают работодателям включать в трудовой договор положения о размерах премий, сроках их выдачи и причинах начисления вознаграждений. В беседе с «Москвой 24» свое мнение высказал юрист Дмитрий Кофанов.
По его словам, величина взысканий из премии теперь действительно регулируется договором.
«Допустим, месячный оклад у специалиста составляет 1 000 рублей. И если премия у него — тоже 1 000 рублей, снизить ее по новому закону разрешается до 600», — пояснил специалист.
Он также добавил, что ограничение удержаний размером в 20% распространяется только на регулярные вознаграждения, выплата которых гарантирована сотруднику вне зависимости от результатов его деятельности.