Юрист по трудовому праву Дмитрий Кофанов напомнил, что обильный снегопад относится к уважительным причинам опоздания на работу. Об этом сообщил « Абзац ».

По словам эксперта, если руководитель попытается вынести дисциплинарное взыскание, то сотрудник вправе обратиться в суд.

«Работодатель в любом случае должен сначала запросить объяснение. У работника есть два дня на его написание», — добавил специалист.

Он пояснил, что при депремировании начальник должен учитывать уважительность проступка. Если опоздание вызвано объективными обстоятельствами, привлекать работника к ответственности будет неправомерно.