Юрист Кофанов назвал спорным вопросом прямые увольнения учителей за посты в соцсетях

Юрист по трудовому праву и генеральный директор NS Consulting Дмитрий Кофанов объяснил в беседе с радио Sputnik , при каких условиях педагога можно уволить за публикации в социальных сетях.

В России растет количество случаев, когда учителей увольняют из-за их высказываний в интернете. В Госдуме предложили ввести временный запрет на такие увольнения.

По словам эксперта, существуют две ключевые статьи Трудового кодекса РФ, которые могут быть применены в подобных ситуациях:

Статья об аморальном проступке. Эта норма позволяет уволить педагога за совершение аморального проступка, несовместимого с воспитательной деятельностью. Однако суды тщательно оценивают, действительно ли пост в соцсети можно считать аморальным.

Статья 336 ТК РФ — грубое нарушение Устава. Если в Уставе образовательного учреждения прописаны ограничения, касающиеся поведения в соцсетях, и педагог неоднократно их нарушал, это может стать основанием для увольнения. Также основанием для увольнения может являться неоднократное насилие над личностью воспитанника.

Юрист подчеркнул, что прямые увольнения за посты в соцсетях — спорный вопрос и каждый случай требует отдельного рассмотрения.