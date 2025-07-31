Юрист Кофанов напомнил о возможности получать доплату за сверхурочную работу

Юрист по трудовому праву Дмитрий Кофанов рассказал «Москве 24», что существует два вида работы сверх установленной нормы рабочего времени: сверхурочная и в режиме ненормированного графика.
По словам эксперта, сверхурочная работа возможна только с письменного согласия сотрудника и ограничена 120 часами в год и четырьмя часами за два дня. За такую деятельность платят больше, чем за обычный график: первые два часа переработки рассчитываются в полуторном размере, а последующие — в двойном.
Как пояснил специалист, если переработки не оплачиваются, следует обратиться в прокуратуру, суд или инспекцию труда.
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