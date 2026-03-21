Юрист Князев рассказал о праве обращаться в суд при покупке семян несуществующих растений
В случае покупки семян несуществующих растений, например «малинно-клубничных деревьев», россияне имеют право на компенсацию стоимости через суд. Об этом сообщил юрист Андрей Князев в беседе с RT.
По его словам, при обнаружении несоответствия можно вернуть потраченные деньги.
«Уголовного преступления здесь нет, но есть обман потребителя», — объяснил специалист.
Он также подчеркнул, что маркетплейсы не несут прямой ответственности за распространение недостоверной информации о товарах. Недовольные покупатели должны обращаться непосредственно к продавцам.
