Юрист Князев рассказал о праве обращаться в суд при покупке семян несуществующих растений

В случае покупки семян несуществующих растений, например «малинно-клубничных деревьев», россияне имеют право на компенсацию стоимости через суд. Об этом сообщил юрист Андрей Князев в беседе с RT .

По его словам, при обнаружении несоответствия можно вернуть потраченные деньги.

«Уголовного преступления здесь нет, но есть обман потребителя», — объяснил специалист.

Он также подчеркнул, что маркетплейсы не несут прямой ответственности за распространение недостоверной информации о товарах. Недовольные покупатели должны обращаться непосредственно к продавцам.