Юрист Киселева назвала рискованной покупку квартиры, ранее оплаченной маткапиталом

Юрист Наталья Киселева предупредила о рисках покупки недвижимости на вторичном рынке. Основные опасности кроются в истории жилья, отметила эксперт в беседе с сайтом « Прайм ».

Она посоветовала с осторожностью относиться к объектам, которые ранее были приобретены с помощью материнского капитала. Если собственник не выделит детям часть в новой квартире, сделку могут оспорить органы опеки, пояснила эксперт.

По ее словам, клиент рискует и при покупке жилья с заниженной в договоре ценой. Также чревато негативными последствиями банкротство продавца, добавило Ura.ru.