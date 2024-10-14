Юрист Киселева назвала рискованной покупку квартиры, ранее оплаченной маткапиталом

Юрист Наталья Киселева предупредила о рисках покупки недвижимости на вторичном рынке. Основные опасности кроются в истории жилья, отметила эксперт в беседе с сайтом «Прайм».
Она посоветовала с осторожностью относиться к объектам, которые ранее были приобретены с помощью материнского капитала. Если собственник не выделит детям часть в новой квартире, сделку могут оспорить органы опеки, пояснила эксперт.
По ее словам, клиент рискует и при покупке жилья с заниженной в договоре ценой. Также чревато негативными последствиями банкротство продавца, добавило Ura.ru.
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