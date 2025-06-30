Юрист Кацайлиди напомнил о возможности вернуть товар в магазин без чека

Отсутствие чека не становится препятствием для возврата товара. Способами подтвердить факт покупки даже без кассового документа поделился практикующий юрист и управляющий партнер Адвокатского бюро «Кацайлиди и партнеры» Андрей Кацайлиди в разговоре с сайтом kp.ru .

Эксперт посоветовал привлечь свидетеля, если покупатель был не один во время покупки. Если же покупатель был один, можно потребовать проверить записи с камер видеонаблюдения или сверить товар по артикулу.

Кацайлиди также отметил, что закон позволяет вернуть товар в течение 14 дней, даже если он не имеет дефектов. Причина может быть любой: не подошел размер, разонравился цвет и так далее. Состояние упаковки при этом не имеет решающего значения: продавец обязан принять вещь обратно, даже если коробка повреждена или отсутствует.

Юрист подчеркнул, что товары, купленные по акции, также подлежат возврату. В таком случае покупателю должны вернуть именно ту сумму, которую он заплатил. Исключение составляют ситуации, когда скидка была предоставлена из-за выявленного брака, и покупатель был об этом заранее уведомлен.