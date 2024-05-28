Юрист Карабанов: классическая литература не подпадет под новый закон о пропаганде наркотиков
Депутаты Госдумы предложили принять новый закон о пропаганде наркотиков. Под запрет могут попасть книги, в которых фигурируют запрещенные вещества. Однако для классической литературы такие меры не несут угрозу, заявил юрист Александр Карабанов в беседе с «ФедералПресс».
Законопроект, напомнил эксперт, допускает публичное распространение произведений, изданных до 2024 года при условии маркировки.
«Вполне вероятно, к каждой книжке нужно будет прикреплять определенную справку в виде того, что в тексте имеется упоминание наркотических средств», — пояснил адвокат.
Он положительно оценил соответствующую инициативу. Молодежь получит значимое понимание опасности запрещенных веществ.