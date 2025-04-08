Юрист Карабанов: человек в форме не может войти в квартиру без судебного постановления

Злоумышленники регулярно разрабатывают новые мошеннические схемы, в том числе выдавая себя за сотрудников полиции. Юрист Александр Карабанов рассказал KP.RU о способах защиты от аферистов.

По словам эксперта, если к вам домой пришел человек в форме, вы имеете право усомниться и проверить его личность. Войти в квартиру без судебного постановления не может никто, даже участковый.

«Можно сразу же набрать 02, сказать, что возле ваших дверей стоит сомнительный человек, представляющийся сотрудником МВД, и попросить их проверить его», — советует юрист.

Кроме того, преступники научились подделывать голоса близких с помощью технологий искусственного интеллекта. Для защиты следует договориться с родными о кодовом слове, которое подтвердит их личность.

Если возникают сомнения при общении с должностным лицом, необходимо уточнить его ФИО, должность, служебные телефоны и данные руководителя. Мошенники вряд ли смогут предоставить всю информацию.