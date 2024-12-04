Юрист Капштык: тех, кто распространяет пропаганду чайлдфри, может ожидать наказание вплоть до блокировки аккаунта

Юрист Юрий Капштык в беседе с «Абзацем» заявил, что тех, кто пропагандирует чайлдфри в интернете, может ожидать наказание вплоть до блокировки аккаунта или сайта.

Ранее сообщалось, что в России с сегодняшнего дня вступил в силу закон о запрете пропаганды чайлдфри.

Собеседник призвал граждан удалять публикации, которые были сделаны еще до появления закона.

«Чистить соцсети однозначно надо [людям, которые говорили о чайлдфри]. Если ты сделал это до вступления закона в силу, то это не значит, что это нужно продолжать», — сказал он.

Граждане должны самостоятельно осознавать степень дальнейшего привлечения к ответственности, добавил Капштык.