Юрист Капштык разъяснил порядок выплаты компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении работника

Юрист Юрий Капштык в беседе с aif.ru разъяснил порядок выплаты компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении работника. Он отметил, что сумма компенсации зависит от времени, отработанного сотрудником в организации. Если работник проработал не менее 11 месяцев, ему выплачивается компенсация за полный рабочий год.

В случае меньшей продолжительности работы компенсация рассчитывается пропорционально отработанным дням. Исключением являются ситуации, когда сотрудник уволен в связи с ликвидацией организации, сокращением штата, призывом на военную службу или признанием негодным к выполнению трудовых обязанностей. В этих случаях компенсация выплачивается полностью, даже если сотрудник работал менее 11 месяцев, написало ИА НСН.

Юрист также подчеркнул, что в день увольнения работодатель обязан выдать сотруднику трудовую книжку, копию приказа об увольнении и произвести полный расчет, включая компенсацию за отпуск, оплату сверхурочных и надбавки за вредные условия труда.