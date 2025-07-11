Юрист Капштык рассказал о праве работников обращаться в Роспотребнадзор с жалобой на жару в офисе

Работник может обратиться в Роспотребнадзор, трудовую инспекцию или Министерство труда и социальной защиты, если считает, что в офисе не соблюдаются нормы температуры воздуха. Об этом сообщил юрист Юрий Капштык в беседе с сайтом телеканала «Звезда» .

По словам специалиста, работодатели обязаны следовать государственным требованиям к организации рабочих мест, включая нормы Роспотребнадзора и Минтруда. К примеру, проводится аккредитация рабочих мест для проверки уровня шума, качества воздуха, освещения и температуры в офисе.

«Каждый работник подписывает договор при приеме на работу, в котором работодатель обязуется обеспечить ему надлежащее рабочее место и условия», — подчеркнул Юрий Капштык.

Прежде чем жаловаться в надзорные органы, юрист рекомендует работникам обсудить проблему с руководством.

Ранее Роспотребнадзор предложил рекомендации по работе в жару. Ведомство указывает, что температура в офисе с кондиционером должна быть 24–25 градусов. Если температура поднимается до 28,5 градуса, рабочий день следует сократить на час, при 29 градусах — на два часа, а при 30,5 градуса — на четыре часа.