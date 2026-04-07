Юрист Капштык напомнил, что несовершеннолетние дети имеют право на обязательную долю в наследстве

Право на обязательную долю в наследстве, независимо от содержания завещания, имеют несовершеннолетние дети и нетрудоспособные граждане. Об этом сообщил юрист Юрий Капштык в интервью Pravda.Ru.

По его словам, обязательная доля — это механизм защиты людей, которые не могут самостоятельно обеспечивать себя или отстаивать свои права. Для таких социально уязвимых категорий граждан законом закреплена часть наследства, которая сохраняется вне зависимости от воли наследодателя.

Капштык подчеркнул, что при наличии завещания такие наследники могут заявить о своих правах и оспорить распределение имущества. Вопрос рассматривается в суде с учетом количества лиц, имеющих право на обязательную долю, добавила «Пенза-пресс».