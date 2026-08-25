Юрист Капошко рассказала, что родители могут оспорить отказ зачислить ребенка в 10-й класс через суд

Юрист Екатерина Капошко рассказала о том, как действовать родителям, если школа отказывается зачислять их ребенка в 10-й класс. В беседе со Zvezdanews она прокомментировала решение Верховного суда по делу школьника из Свердловской области.

Капошко объяснила, что, хотя в России нет прецедентного права, позиции высшей судебной инстанции могут учитываться при рассмотрении аналогичных дел.

«Решение Верховного суда может являться аргументом при рассмотрении подобных дел другими судами, нижестоящими судами, потому что судебная практика обязательно учитывается», — отметила она.

Если школа отказывает в зачислении, юрист рекомендует подать заявление в органы управления образованием района или региона. В заявлении нужно указать, что ребенку требуется место в 10-м классе. В случае отказа его можно обжаловать в суде, используя позицию Верховного суда в качестве аргумента.

Отдельно Капошко остановилась на проблеме профильных 10-х классов. Школы вправе проводить индивидуальный отбор и учитывать соответствие ученика выбранному профилю. Это позволяет отказывать части девятиклассников. Ситуация осложняется, когда школа формирует только профильные классы и не оставляет обычных. В таком случае ребенку, который не прошел отбор, фактически некуда перейти внутри своей школы.

«Право ребенка на зачисление в 10-й класс гарантируется законодательством», — подчеркнула эксперт.