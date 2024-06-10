Юрист Калинкин: перевод сотрудника в разряд самозанятого предполагает передачу ему большей свободы действий

Генеральный директор юридической компании «Прагмат» Эдуард Калинкин в разговоре с «Газетой.Ru» рассказал, что перевод сотрудника в разряд самозанятого предполагает передачу ему большей свободы в принятии решений и выстраивании трудового распорядка.

Такой перевод чреват для работодателя тем, что исполнитель будет демонстрировать меньшую «преданность» компании.

«Самозанятый не может быть привязан к одному и тому же месту работы и графику исполнения рабочих обязанностей, в то время как работодатель зачастую прописывает в договоре именно это», — пояснил юрист.

При этом Калинкин добавил, что работодатель не имеет права принуждать физическое лицо регистрироваться как самозанятый. Исполнитель должен сам выбрать свой правовой статус.

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