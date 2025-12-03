Юрист Южалин сообщил, что зимой в офисах температура воздуха не должна быть ниже +19 градусов

Зимой офисные работники часто сталкиваются с проблемой некомфортной температуры в помещениях. Какие показатели считаются нормой, рассказал директор департамента трудового права SuperJob Александр Южалин в беседе с радио « КП ».

По его словам, санитарные правила предусматривают поддержание температуры в офисе в пределах от +19 до +24 градусов в холодное время года.

«Если температура или ниже +19, или выше +24 градусов, то возникает нарушение санитарных правил», — отметил специалист.

Как пояснил юрист, в таком случае можно пожаловаться в трудовую инспекцию, и работодателю грозят санкции, добавил сайт KP.RU.