Юрист Южалин разъяснил способ перевода на удаленку

Для перевода на удаленную работу при отсутствии соответствующего пункта в трудовом договоре необходимо согласие как работника, так и работодателя. Об этом сообщил Александр Южалин, руководитель юридической практики в SuperJob, передает RT .

По словам специалиста, сотрудник может инициировать процесс перевода, направив работодателю письменное предложение о заключении дополнительного соглашения к трудовому договору. Однако окончательное решение остается за компанией, так как у работодателя нет юридической обязанности удовлетворять просьбу работника о переводе на удаленную работу.

«Он вправе как согласиться, так и отказать — без объяснения причин», — подчеркнул Южалин.

Если работодатель соглашается на перевод, стороны заключают дополнительное соглашение, в котором оговариваются условия работы: будет ли она временной или постоянной, может ли работодатель вызывать сотрудника в офис и на каких условиях, порядок взаимодействия и дата вступления новых условий в силу.