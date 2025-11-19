Юрист Южалин рассказал о возможности привлечь работодателя к ответственности за принудительное увольнение

В России существует возможность привлечь работодателя к ответственности за нарушение трудового законодательства. Об этом ИА НСН рассказал директор департамента юридической практики по трудовому праву компании SuperJob Александр Южалин.

В частности, предусмотрена административная ответственность в виде штрафа для юридических лиц до 50 тысяч рублей за нарушения Трудового кодекса. Однако на практике применение этой статьи к работодателям, оспаривающим увольнение по собственному желанию, встречается редко.

По словам специалиста, работники тоже могут злоупотреблять своими правами. Суды рассматривают доказательства обеих сторон, и не всегда правота на стороне работника. Многие работники знают, что при незаконном увольнении они могут получить заработок за время судебного разбирательства. Сейчас работник освобожден от пошлины за подачу иска в суд, и этим часто пользуются. Если работник сможет представить доказательства принуждения к увольнению, суд встанет на его сторону.

Отметим заявление HR-эксперта, руководителя международного кадрового агентства «АМАЛКО» Гарри Мурадяна о том, что айтишники могут столкнуться с волнами сокращений в 2026 году.