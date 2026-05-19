Юрист Южалин предупредил, что работа без договора может привести к невыплате денег

Работа без официального договора чревата серьезными рисками для сотрудника, включая невыплату заработной платы, которую будет крайне сложно доказать в суде. Об этом в интервью ИА НСН рассказал руководитель юридической практики SuperJob Александр Южалин.

По его словам, некоторые работодатели сознательно избегают заключения трудового договора, чтобы снять с себя обязательства. Иногда сотрудников оформляют как самозанятых, а иногда и вовсе договариваются на словах.

«Это огромный риск для работника, нет никакого юридического договора. В случае чего, конечно, можно попробовать пойти в суд, но придется доказать, что у вас была договоренность с работодателем», — отметил специалист.

Он пояснил, что подобные схемы часто приводят к тому, что человек остается без оплаты своего труда.