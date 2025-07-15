Юрист Южалин посоветовал брать отпуск в 2026 году в июле, апреле и декабре
Руководитель юридической практики SuperJob Александр Южалин подсказал, как выбрать в 2026 году оптимальный месяц для отпуска с наименьшими финансовыми потерями. Об этом сообщили «Известия».
По словам эксперта, самым невыгодным периодом для отдыха останется январь, насчитывающий 15 рабочих дней. Неблагоприятным выбором для длительного отпуска также считаются февраль и май.
Оптимальным вариантом для отпуска Южанин называет летние месяцы, например июль, а также апрель, сентябрь, октябрь и декабрь, где рабочие дни сосредоточены в максимальном количестве.
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