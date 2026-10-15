Юрист Южалин отметил, что закон разрешает не указывать зарплату в вакансиях

Российские работодатели имеют право не указывать уровень зарплаты в описании вакансий, так как закон этого не требует. Об этом сообщает руководитель юридической практики SuperJob Александр Южалин в беседе с ИА НСН .

По словам эксперта, размер оплаты труда обязательно фиксируется только при заключении трудового договора. При этом формулировки об определении дохода по итогам собеседования могут сократить число откликов кандидатов.

Южалин также отметил, что вопрос о деньгах в самом начале разговора способен насторожить нанимателя. Кроме того, некоторые компании скрывают оклад в объявлении, чтобы после нескольких этапов собеседований предложить кандидату меньшую сумму.