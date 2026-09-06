Юрист Южалин объяснил, как отцу оформить декрет и сохранить зарплату

Российские мужчины все чаще оформляют отпуск по уходу за ребенком, пока матери возвращаются к работе. Семьи выбирают получателя пособия с учетом зарплат родителей, сообщает Общественное Телевидение России .

Отпуск по беременности и родам доступен только женщине, но отпуск по уходу за ребенком до трех лет может оформить отец или другой родственник, который фактически заботится о ребенке. Пособие обычно выплачивают до полутора лет и оно составляет 40% заработка с учетом установленного максимума.

Директор департамента юридической практики по трудовому праву одного из крупнейших сервисов по поиску работы Александр Южалин пояснил, что отцу следует дождаться окончания отпуска матери по беременности и родам. Затем нужно подать работодателю заявление на отпуск и пособие, свидетельство о рождении ребенка и при необходимости справку о заработке с прошлого места работы. Работодатель передаст сведения в Социальный фонд России.

Отец в отпуске по уходу может выйти на работу в любой момент, сохранив право на пособие. Этот период включается в страховой стаж, за детей начисляются пенсионные баллы, передает радиостанция «Говорит Москва».