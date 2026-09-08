Юрист Южалин объяснил, как больничный влияет на испытательный срок

Больничный, отпуск без сохранения зарплаты и другие уважительные причины отсутствия не входят в испытательный срок. Он автоматически продлевается на число пропущенных дней, сообщает RT .

Руководитель юридической практики SuperJob Александр Южалин пояснил, что законодательство исключает из испытательного срока периоды фактического отсутствия сотрудника на рабочем месте по уважительным причинам.

К таким периодам относятся временная нетрудоспособность, отпуск за свой счет, учебный отпуск, выполнение государственных или общественных обязанностей. В перечень также входят другие случаи, когда работник не мог исполнять обязанности по уважительной причине.

Если сотруднику установили испытательный срок на три месяца и он проболел неделю, срок испытания сдвинется на семь дней. Работодатель не обязан оформлять отдельный приказ, поскольку продление происходит по закону. Однако для внутреннего учета этот факт лучше закрепить документально.