Юрист Южалин объяснил, как больничный влияет на испытательный срок
Больничный, отпуск без сохранения зарплаты и другие уважительные причины отсутствия не входят в испытательный срок. Он автоматически продлевается на число пропущенных дней, сообщает RT.
Руководитель юридической практики SuperJob Александр Южалин пояснил, что законодательство исключает из испытательного срока периоды фактического отсутствия сотрудника на рабочем месте по уважительным причинам.
К таким периодам относятся временная нетрудоспособность, отпуск за свой счет, учебный отпуск, выполнение государственных или общественных обязанностей. В перечень также входят другие случаи, когда работник не мог исполнять обязанности по уважительной причине.
Если сотруднику установили испытательный срок на три месяца и он проболел неделю, срок испытания сдвинется на семь дней. Работодатель не обязан оформлять отдельный приказ, поскольку продление происходит по закону. Однако для внутреннего учета этот факт лучше закрепить документально.