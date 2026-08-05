Юрист Южалин назвал случаи для уведомления о второй работе

Работники обычно не обязаны сообщать основному работодателю о совместительстве, но для ряда должностей закон устанавливает исключения, сообщает RT .

Руководитель юридической практики SuperJob Александр Южалин пояснил, что трудовое законодательство разрешает иметь основное место работы и работать по совместительству. Совместительство может быть внутренним — у того же работодателя — или внешним, у другой компании.

По общему правилу сотрудник не обязан уведомлять работодателя о другой работе. Однако руководитель организации может устроиться по совместительству к другому работодателю только с разрешения действующего работодателя или уполномоченного лица.

Спортсмены и тренеры также должны получить разрешение по основному месту работы, если хотят работать у другого работодателя по той же профессии. Это предусмотрено статьей 348.7 Трудового кодекса России.

Кроме того, закон запрещает совместительство некоторым категориям работников. В частности, лица младше 18 лет не могут работать по совместительству во вредных или опасных условиях, если их основная работа связана с такими же условиями.