Юрист Южалин назвал постоянные опоздания на работу основанием для увольнения

Нарушение режима рабочего времени, установленного работодателем, считается дисциплинарным проступком. В таком случае сотрудник может быть привлечен к дисциплинарной ответственности, сообщил юрист Александр Южалин в беседе с RT .

По его словам, за нарушение трудовой дисциплины предусмотрены три вида взыскания: замечание, выговор и увольнение. Выбор зависит от тяжести проступка и его последствий для работодателя. При первом опоздании работника не могут уволить — ему может грозить только замечание или выговор.

Однако если опоздания будут повторяться, то работодатель получит право уволить сотрудника за «неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых обязанностей, если он уже имеет дисциплинарное взыскание».