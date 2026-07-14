Юрист Южалин напомнил, что ТК РФ предоставляет возрастным сотрудникам дополнительные гарантии
Охватить абсолютно все нюансы, связанные с возрастом работников, в рамках трудового законодательства невозможно, поэтому бизнес вынужден самостоятельно искать способы оптимизации рабочих процессов. Об этом ИА НСН рассказал руководитель юридической практики SuperJob Александр Южалин.
По его словам, российское трудовое законодательство достаточно лаконично регулирует этот аспект. Возрастные группы сотрудников не выделяются в отдельную категорию.
«Безусловно, трудовой кодекс предоставляет возрастным сотрудникам дополнительные гарантии. Например, это право на ежегодную диспансеризацию с сохранением заработной платы», — отметил эксперт.
Кроме того, закон обязывает работодателей учитывать медицинские противопоказания, такие как инвалидность, вне зависимости от количества лет сотрудника.