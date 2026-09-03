Юрист Южалин напомнил, что работодатель обязан выплатить отпускные за три дня до отдыха
Работодатель должен перечислить отпускные не позднее чем за три календарных дня до начала отпуска, даже если сотрудник подал заявление поздно, сообщил руководитель юридической практики SuperJob Александр Южалин, передает RT.
Южалин напомнил, что это правило закреплено в статье 136 Трудового кодекса России. Оно действует как при отпуске по утвержденному графику, так и при внеплановом заявлении работника.
«Это требование действует всегда и без исключений. Неважно, идет сотрудник в отпуск по утвержденному графику или пишет заявление внезапно», — подчеркнул юрист.
Он пояснил, что поздняя подача заявления не отменяет обязанность работодателя выплатить деньги в установленный срок. Сотрудникам стоит согласовывать даты отдыха заранее, чтобы компания успела оформить выплату без нарушения закона, пишет aif.ru.