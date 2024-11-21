Юрист Южалин: компания не может отказать в приеме на работу по совету таролога

Компания не может отказать в приеме на работу соискателю, исходя из советов таролога. Об этом RT сообщил руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин.

Ранее в России предложили штрафовать компании, которые отказывают соискателям из-за рекомендаций тарологов.

Эксперт привел статью 64 Трудового кодекса России, где говорится о запрете на необоснованный отказ в приеме на работу.

«Кандидату можно отказать исключительно по деловым качествам. Причины, не связанные с деловыми качествами, не могут служить основанием для отказа в приеме на работу», — сообщил Южалин.

Среди деловых качеств юрист выделил требования к образованию и к опыту работы, наличие специальных знаний и состояние здоровья соискателя.