Юрист Юсупова рассказала об изменениях в правилах премирования с начала осени

С 1 сентября 2025 года вступят в силу новые правила премирования и депремирования сотрудников, сообщила заместитель начальника юридического отдела платформы для сотрудничества с самозанятыми «Консоль» Арина Юсупова в интервью RT .

«Виды премий, их размеры, сроки, основания и условия выплаты работникам нужно определять в локальном нормативном акте, например в положении о премировании», — отметила специалист.

По ее словам, государство разрешает уменьшать премию из-за проступка работника, но только за тот период, когда к нему применили дисциплинарное взыскание, и не более чем на 20% от месячной зарплаты.

«Право на снижение должно быть прямо прописано в локальном нормативном акте, который должен быть принят с учетом мнения профсоюза (если он есть). Работник обязан ознакомиться с ним под личную подпись», — подчеркнула эксперт.

Она также отметила, что важно заранее определить условия, при которых работники могут претендовать на премию, а также сроки выплат. При этом, как предупредила Арина Юсупова, премии могут быть чреваты последствиями для компаний, сотрудничающих с самозанятыми, так как премировать можно только работников по ТК России.