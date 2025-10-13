Юрист Юсупова рассказала, что нельзя уволиться и сразу же оформить договор как самозанятый в той же компании

Возможность сочетать работу по найму и самозанятость привлекает многих. О правилах и ограничениях этого подхода поделилась заместитель начальника юридического отдела платформы для сотрудничества с самозанятыми «Консоль» Арина Юсупова в интервью «Известиям» .

По словам эксперта, нельзя регистрировать самозанятость для работы с работодателем, у которого вы уже трудоустроены официально. Например, бухгалтер не вправе получать деньги за дополнительные услуги от своей же компании как самозанятый.

«Нельзя уволиться и тут же заключить договор как самозанятый с той же компанией — налоговая будет считать это уходом от страховых взносов», — отметила Юсупова.

Самозанятым разрешено оказывать услуги другим юридическим лицам вне рабочего времени. Важно следить за доходом: лимит для самозанятых составляет 2,4 миллиона рублей в год, при этом зарплата по трудовому договору не учитывается в этом лимите, подчеркнула специалист.

Официальный трудоустроенный сотрудник, который совмещает основную работу с самозанятостью, платит налог на профессиональный доход только с дополнительного заработка. По основному месту работы работодатель продолжает платить НДФЛ и страховые взносы.

Чтобы успешно совмещать основную работу и самозанятость, необходимо грамотно управлять временем и ресурсами. Работайте над личными проектами в свободное от работы время, не используйте корпоративные ресурсы, добавила Юсупова.