Юрист Ющик не увидел необходимости в инициативе РПЦ об установке ответственности за ложные доносы на семью | 360°

25 апреля 2024, 15:55
Юрист Ющик не увидел необходимости в инициативе РПЦ об установке ответственности за ложные доносы на семью
Основатель юридической компании «Тактика» Любим Лущик прокомментировал инициативу РПЦ законодательно установить ответственность за ложные доносы на семью. Об этом сообщил «Вечерний Санкт-Петербург».
Эксперт считает, что в отношении семей отдельно ничего принимать не нужно. Он напомнил о существовании статьи «клевета» в Уголовном кодексе.
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«Если мы говорим про тех же соседей, которые клевещут либо составляют ложный донос, то в этом случае и сейчас существуют механизмы защиты от этих действий, другой вопрос», — процитировала юриста газета «Петербургский дневник».
Существующие законы позволяют в полной мере бороться с людьми, которые занимаются ложными доносами, добавил Ющик.
РПЦ
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