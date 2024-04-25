Юрист Ющик не увидел необходимости в инициативе РПЦ об установке ответственности за ложные доносы на семью | 360°

Общество 25 апреля 2024, 15:55 Юрист Ющик не увидел необходимости в инициативе РПЦ об установке ответственности за ложные доносы на семью

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Основатель юридической компании «Тактика» Любим Лущик прокомментировал инициативу РПЦ законодательно установить ответственность за ложные доносы на семью. Об этом сообщил «Вечерний Санкт-Петербург».

Эксперт считает, что в отношении семей отдельно ничего принимать не нужно. Он напомнил о существовании статьи «клевета» в Уголовном кодексе.

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«Если мы говорим про тех же соседей, которые клевещут либо составляют ложный донос, то в этом случае и сейчас существуют механизмы защиты от этих действий, другой вопрос», — процитировала юриста газета «Петербургский дневник».

Существующие законы позволяют в полной мере бороться с людьми, которые занимаются ложными доносами, добавил Ющик.