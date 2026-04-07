Юрист Ярмуш рассказала, что праздничные дни в составе отпуска не оплачиваются

Адвокат Мария Ярмуш разъяснила в беседе с RT , как влияют праздничные дни на период отпуска и его оплату.

Она подчеркнула, что статья 120 Трудового кодекса Российской Федерации четко регламентирует этот вопрос.

«Праздничные дни не являются отпускными, поэтому человек не получает (за них — прим. ред.) деньги. <…> То есть праздничные дни не оплачиваются, но отпуск продлевается», — объяснила эксперт.

По ее словам, если в период отпуска гражданина выпадают два праздничных дня, то он выйдет на работу на два дня позже изначально обозначенного срока.