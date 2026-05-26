Юрист Яковлева увидела риск роста цен в идее увеличить отпуска до 35 дней

В Госдуме предложили увеличить ежегодный оплачиваемый отпуск — с 28 дней до 35. Парламентарии уверены, что это не только скажется на настроении людей, но и повысит их продуктивность. Но на кого ляжет финансовая сторона дела и почему законопроект некоторым может показаться нецелесообразным, 360.ru рассказала эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева.

««Оно не несет никаких экономических и социальных предпосылок. Продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска в 28 дней в целом по миру считается адекватной и отвечает задаче — отдохнуть», — объяснила свою позицию Яковлева.

Эксперт считает, что эта инициатива невыгодна для бизнеса, и финансовые издержки от удлиненного отпуска лягут на плечи простых граждан в виде увеличения цен, так как компаниям придется заводить и оплачивать больший штат для подстраховок в графиках на период отпусков.

