Юрист Яковлева сообщила, что с коллегами нельзя обсуждать персональные данные

Юрист Валентина Яковлева рассказала, какие темы не следует обсуждать с коллегами. Среди них — персональные данные, банковские операции по счетам клиентов и состояние здоровья пациентов, сообщил « Абзац ».

По словам эксперта, все это регулируется действующим законодательством. Распространение таких сведений строго запрещено. Компании также могут установить свой перечень информации, запрещенной к распространению.

«Если <…> кадровику стало известно по ходу своей работы, что, условно, сотрудник Иванов развелся или у него родился еще один ребенок, то об этом ни в коем случае нельзя говорить коллегам», — отметила специалист.

Он также напомнила, что в медицинских организациях запрещено обсуждать информацию о здоровье пациентов. Врачи не могут делиться с коллегами сведениями о диагнозе или результатах обследования.