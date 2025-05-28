Юрист Яковлева рассказала, что новый закон ограничил размер депремирования до 20% от зарплаты

Государственная дума России приняла закон, который защищает работников от необоснованного уменьшения премий. Об этом рассказала юрист и член Палаты налоговых консультантов РФ Валентина Яковлева в беседе с сайтом Ura.ru .

По словам специалиста, теперь работодатели смогут депремировать сотрудников максимум на 20% от заработной платы и только за определенный период, в котором было допущено нарушение.

Ранее размер штрафа определял сам работодатель. Теперь же законодательно закреплено, что уменьшение премии возможно только в пределах 20%.

«Это ключевое изменение, теперь у работодателей будет меньше механизмов, чтобы влиять на выплату или невыплату премии сотрудникам», — отметила юрист,

Принятый документ направлен на предотвращение необоснованного уменьшения премий для сотрудников, в отношении которых были применены дисциплинарные меры.