Юрист Яковлева предупредила о проблемах из-за смеха на рабочем месте

Чрезмерный смех на рабочем месте может иметь негативные последствия вплоть до потери работы. Подробнее рассказала юрист Валентина Яковлева в беседе с «Авторадио» .

По ее словам, Трудовой кодекс РФ не предусматривает прямого основания для увольнения работников из-за проявления эмоций, включая смех.

«При этом все-таки уволить за смех можно, но через другое основание. Это неоднократное неисполнение должностных обязанностей», — объяснила эксперт.

Она добавила, что строгость наказания зависит от зафиксированных случаев неподобающего поведения и четкости внутренних инструкций предприятия.