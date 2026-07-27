Юрист Яковлева предупредила о незаконности бесплатных стажировок при выполнении штатной работы

Неоплачиваемая стажировка нарушает трудовое законодательство, если участник программы фактически выполняет обязанности штатного сотрудника. Об этом «Известиям» рассказала юрист по трудовому праву Валентина Яковлева.

По словам специалиста, правовая оценка зависит от содержания программы и характера отношений с компанией. Стажировка, направленная исключительно на обучение и получение новых навыков, может быть неоплачиваемой, но для ее оформления требуется соответствующий договор.

«Бесплатные стажировки незаконны. Если человек приходит и выполняет работу — это один договор. Если он приходит обучаться — это другой документ», — объяснила Яковлева.

Эксперт подчеркнула: если стажер выполняет задачи наравне с сотрудниками, такие отношения необходимо оформить как трудовые и предусмотреть оплату. Напомним, ранее президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому официальная стажировка под руководством наставника не сможет длиться более шести месяцев и будет оформляться срочным договором.