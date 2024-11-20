Юрист Яковлева напомнила, что мужчины в России тоже могут уйти в отпуск по уходу за ребенком

Российские мужчины имеют право уйти в отпуск по уходу за ребенком так же, как и женщины. Об этом РИАМО рассказала юрист по трудовому праву Валентина Яковлева.

Она объяснила, что в полной семье мужчина может остаться дома с ребенком, если его жена не захотела воспользоваться этой возможностью. Если же он отец-одиночка, то может взять отпуск по уходу сроком до трех лет.

При этом никто не запрещает мужчине, который сидит с ребенком, работать неполный трудовой день. Однако, несмотря на равные возможности, в последнее время представители сильного пола пользуются ими все реже, оставляя дома своих жен, добавил сайт KP.RU.