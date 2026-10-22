Юрист Изосимов предупредил, что за оскорбления в групповых чатах грозит штраф до 10 тысяч рублей

Штраф до 10 тысяч рублей грозит за оскорбление в домовых, рабочих или родительских чатах. Об этом сайту «ТСН24» сообщил юрист Иван Изосимов.

Эксперт отметил, что Верховный суд относит любые групповые чаты к публичным. Унижение чести и достоинства в них наказывается штрафом от пяти до 10 тысяч рублей по статье 5.61 КоАП РФ, а в личной переписке — от трех до пяти тысяч рублей. Резкая критика правонарушением не признается, при этом нецензурная брань для установления вины необязательна.

Юрист посоветовал зафиксировать доказательства до требования удалить текст: сделать скриншоты с датой, временем, автором и контекстом переписки. Подать заявление можно в полицию или напрямую в прокуратуру, которая возбуждает административное дело. Наказание назначает суд, а компенсацию морального вреда пострадавший вправе взыскать в гражданском порядке.