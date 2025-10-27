Юрист Ивлев объяснил схему мошенничества, связанную со взломом аккаунтов знаменитостей и блогеров

Юрист и правозащитник Антон Ивлев в беседе с ИА НСН объяснил схему мошенничества, связанную со взломом аккаунтов знаменитостей и блогеров. Он подчеркнул, что главная цель злоумышленников — финансовые выгоды.

Существует два основных сценария получения денег: шантаж настоящего владельца аккаунта и выманивание средств у фанатов. В первом случае мошенники требуют выкуп за возвращение аккаунта, угрожая удалить страницу или испортить репутацию владельца. Ивлев категорически не рекомендует вступать в переговоры с мошенниками, так как это может привести к бесконечным требованиям увеличения сумм выкупа.

Второй сценарий предполагает использование популярности украденного аккаунта для привлечения внимания публики. Мошенники могут запустить хайповую акцию или розыгрыш, собирая пожертвования или взносы от доверчивых пользователей. Ивлев отметил, что в таких случаях используется метод «черного прогрева», создающий ажиотаж и облегчающий последующую манипуляцию аудиторией.